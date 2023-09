Jobday à la base de Florennes: "C’est le moment d’entrer à la Défense"

Près d’un puissant camion de pompiers de 700 chevaux, Roman Piret, 20 ans, de Nismes, s’interroge sur son futur. Ce jeune homme, pour le moment éducateur dans une maison de jeunes, se voit bien changer radicalement de carrière.

Vendre son métier

"Je participe à cette journée parce que je rejoindrais volontiers l’armée, confie-t-il. Beaucoup de membres de ma famille y sont déjà. Je ne recherche pas quelque chose de précis. Mais j’ai un ami qui est pompier alors, je voulais en savoir plus."

Devant lui, l’adjudant Julien Marongiu, le chef de la section pompiers, lui explique ce métier qu’il pratique depuis 22 ans à Florennes. Pour ce pompier passionné, parler de sa profession est un plaisir qui s’allie à la nécessité de trouver de nouveaux collègues. "Les candidats ne savent pas encore très bien ce qu’ils vont choisir, alors il faut un peu vendre notre métier. constate-t-il. Personnellement, depuis mon arrivée ici, j’ai gravi tous les échelons. Je peux donc vraiment renseigner les jeunes."

Un peu plus loin nous croisons Hugo Michaux, 19 ans, de Gembloux. Lui a déjà posé son choix: "J’ai postulé comme technicien aéronautique et je suis venu pour découvrir le métier". Actuellement employé dans une entreprise de Court-Saint-Étienne, il est attiré par l’armée: "Cela regroupe pas mal de choses que j’aime. C’est dynamique. On peut partir en mission et je vais acquérir de l’expérience. J’apprécie aussi le côté sportif et puis, le travail en équipe, c’est ce qu’il me faut !".

Les 850 candidats ont pu visiter plusieurs secteurs de la base pour y rencontrer les 20 catégories de métiers qui rendent possible un fonctionnement optimal de l’aérodrome militaire. Même si le job de pilote reste le plus prisé, il ne faut pas oublier une évidence: à Florennes il y a 30 pilotes pour… 1 200 autres emplois.

C’est le moment !

Certaines fonctions sont d’ailleurs en pénurie, principalement dans l’électro-mécanique et la force de protection des installations.

Le commandant de la base, le colonel aviateur breveté d’état-major, Cédric Kamensky, mise sur le recrutement. Il énumère les atouts et les avantages d’embrasser une carrière à la force aérienne. "C’est le moment d’entrer à la Défense parce qu’elle est en pleine transformation, insiste-t-il. Nous serons bientôt équipés de F-35, mais toutes les forces ont été gâtées. L’armée belge est appelée à être à la pointe de la technologie. Nous avons devant nous 40 ans de belles missions."

Le recrutement est concrètement réalisé de façon centralisée. Ce n’est pas seulement la base florennoise qui renforce ses rangs mais bien toute l’armée, en fonction des disponibilités et des besoins. Nul doute, toutefois, qu’une partie des visiteurs de dimanche travailleront un jour à Florennes.