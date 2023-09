Un jobday le 24 septembre à la base aérienne

"Nous avons un réel besoin de main-d’œuvre à la base de Florennes, insiste le colonel-aviateur Cédric Kamensky, le commandant du 2e Wing tactique. Beaucoup de nos employés vont prochainement partir à la pension. En outre, nous sommes en pleine transition avec les F-16 qui doivent continuer à voler, l’arrivée des drones MQ-9B SkyGuardian en septembre 2024 et des F-35 à partir de mai 2025. Notre défense aérienne est en plein renouvellement avec des investissements très impor tants. Des techniciens sont notamment partis en formation aux États Unis. Nous devons les remplacer. Un jeune qui s’engagera chez nous à l’assurance de travailler sur de nouvelles technologies et du matériel récent pendant 40 ans."

Le commandant Kamensky rappelle qu’il n’y a pas que des pilotes au 2e Wing. Près de 1200 personnes travaillent pour que tous les rouages de la base aérienne florennoise tournent rond: des armuriers, des météorologues, des techniciens en informatique, des aiguilleurs du ciel, des pompiers, des soldats chargés de la surveillance des installations, des cuisiniers, des spécialistes du renseignement…

Autant de métiers qui seront présentés lors du jobday.

Des animations et des infos

"Des stands permettront d’expliquer aux jeunes les différentes facettes du travail sur la base, reprend le commandant. Il y aura des animations et des démonstrations, entre autres avec les pompiers et des engins spéciaux. Les cadets de l’air seront présents pour fournir des informations sur leur formation. Si la météo le permet, des baptêmes de l’air (payants) en Cessna seront organisés par le Royal Belgian Defence Aeroclub. Des visites guidées de diverses installations sont aussi prévues et le musée Spitfire sera ouvert. Pour informer les visiteurs sur une éventuelle carrière militaire et les formations, le centre d’information de la Défense de Namur sera présent."

Le public pourra facilement se restaurer au cours de la journée. La base sera ouverte de 10h à 18 h. L’entrée sur le site s’effectuera via la barrière de Jusaine (côté Rosée).

"Avec cette journée, nous espérons susciter un maximum de vocations", souligne encore le colonel-aviateur Cédric Kamensky qui table sur un millier de visiteurs. L’entrée est gratuite mais il est impératif de s’inscrire sur https ://events.mil.be/event/316/ Des infos se trouvent également sur le site www.florennesairbase.be