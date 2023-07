Un Family Day pour découvrir la base

Comme chaque année, la base militaire de Florennes a profité de la fête nationale du 21 juillet pour organiser son traditionnel Family Day. "Même si elle pourrait susciter des vocations pour les métiers de la Défense, il s’agit vraiment ici d’une journée récréative et conviviale que nous réservons exclusivement aux familles et proches des membres du personnel", expliquent le sergent Stéfanie Pire du service Communication et le major Marie Rynedyck, commandant d’escadrille pour la maintenance des avions. "Comme chaque participant a dû préalablement s’inscrire, nous savons que cette journée a remporté un franc succès avec environ mille quatre cents visiteurs présents tout au long de la journée", poursuivent-elles. Pour les membres du personnel, c’est l’occasion de faire visiter leur lieu de travail à leur famille et de mieux faire comprendre en quoi consiste leur job. Les visiteurs ont eu l’occasion de s’entretenir avec des pompiers, des membres du service médical, des maîtres-chiens ou encore des mécaniciens pour les véhicules de piste.