Un nouveau peloton chez les Patriotes, à Morialmé

La création d’un nouveau groupe est un événement plutôt rare dans une marche folklorique de l’Entre-Sambre-et-Meuse soucieuse de ses traditions comme c’est le cas de la Saint-Pierre à Morialmé.

Le programme habituel sera respecté avec la sortie des deux corps d’office le samedi après-midi.

Le dimanche, après les prises de drapeaux par les deux compagnies Les Amis Réunis et Les Patriotes, la grand-messe militaire aura lieu à 10 h.

À 13 h 30, après la remise des décorations, la procession s’ébranlera pour aller se déployer devant La chapelle Saint-Pierre. Après un repos bien mérité au lieu-dit Poucet, les soldats honoreront la chapelle Notre-Dame de Banneux, au Donveau. La rentrée de la procession et le bataillon carré auront lieu vers 19 h.

Il ne faut pas manquer non plus la retraite et la danse des Sept Sauts sur la Grand-place, le lundi vers 22 h.