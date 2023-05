Florennes : malgré une médiation pénale en cours, il continue à violenter sa compagne

Un Florennois d’une trentaine d’années s’est fait connaître de la justice pour des faits de violence conjugale commis en 2020, 2021 et 2022. Après une médiation pénale qui n’a pas abouti, le voilà poursuivi devant le tribunal correctionnel de Namur. “Monsieur était en couple depuis 2018. Il était dépressif et consommait des stupéfiants. Une partie de l’argent du ménage, que seule madame rapportait, passait dans ses consommations. Dans ce contexte, il a déjà couru après elle avec un couteau en main et en menaçant de l’égorger, il lui portait régulièrement des coups de coude, de pied et de poing”, explique le parquet de Namur.