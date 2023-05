Un mythique avion Spitfire de retour à la base de Florennes (vidéo)

Reportage dans notre vidéo en tête de cet article.

Le colonel Kamenski est très heureux d'avoir accueilli à Florennes le Spitfire et son pilote Brice Ohayon. © Jacques Duchateau ©Jacques Duchateau

Les spotters, ces fans d’aviation bardé d’appareils photo aux zooms puissants et qui n’auraient pour rien au monde raté la venue du Spit dans l’Entre-Sambre-et-Meuse. Ils étaient d’ailleurs plus de 350 en bord de piste. Et ils n’ont pas été déçus.

Le fils du premier pilote

Une personne en particulier était très attentive aux préparatifs du vol de ce jeudi après midi. Jacques Bodart est le fils d’Yves Bodart, qui fut pilote dans l’armée belge. C’est lui qui a ramené d’Angleterre plusieurs Spitfire rachetés par la Belgique.

Jacques Bodart a retrouvé les carnets de vol de son père. © Jacques Duchateau ©Jacques Duchateau

“C’est un avion que mon père est allé rechercher en Angleterre le 14 novembre 1947, ” nous précise-t-il. Il a avec lui les carnets de vol de son père pour en attester. “C’était un surplus de la Royal Air Force, qui avait fait son premier vol en 1944, avant de voler dans une escadrille canadienne. ”

À l’époque, Yves Bodart a fait plusieurs voyages en Angleterre et est revenu à chaque fois avec un Spitfire, donc celui-ci, immatriculé RM-927.

Une venue à Florennes pleine d'émotion pour le pilote français. © Jacques Duchateau ©Jacques Duchateau

En duo avec un F-16

Point d’orgue de cette belle journée, un vol en duo avec un F-16, celui décoré aux couleurs du 35e anniversaire de l’arrivée des F-16 à Florennes.

Avec eux, un deuxième jet avec à son bord un photographe. Sur leur plan de vol, quelques endroits emblématiques, comme le château de Beloeil, par exemple.

Un shooting photo qui a duré une bonne heure, avant que les avions ne reviennent au-dessus de la base pour plusieurs passages.

Dans le cockpit du Spitfire, Brice Ohayon, un jeune pilote parisien passionné.

Un avion Spitfire de retour à la base de Florennes 70 ans après y être arrivé © Jacques Duchateau ©Jacques Duchateau

“Je participe à sa résurrection. C’est tripant à piloter. C’est d’abord en fait une pièce de l’histoire, en fait.”

Lui aussi a vécu une belle émotion : “C’était très important et assez émouvant de venir ici avec lui. L’avion a passé une partie de sa vie ici. Il y a ici un musée incroyable avec son petit frère, qui a 6 numéros d’écart avec celui-ci. C’est un privilège d’amener la machine ici.”

Un privilège que l’heureux pilote a partagé avec les centaines de fans venus à la base aérienne.

Le Spitfire a volé en duo avec un F-16. © Jacques Duchateau ©Jacques Duchateau

Il reste 70 Spitfire volants au monde, d’autres non volants dans des musées. Celui-ci, immatriculé RM927 est un Spitfire MK14 Fr (fighter et reconnaissance). Il est équipé de deux hublots supplémentaires, derrière le cockpit du pilote, où l’on installait des caméras. Son moteur est un V12 Rolls-Royce de 37 litres de cylindrée, développant 2200 cv. Sa vitesse de croisière est de 230 nœuds.