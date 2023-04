Chaumont a marché sous la pluie, ce week-end

Et le parcours qui débute le samedi matin par la prise de la statue à l’église passe par la SCAM et La Valette puis visite le cimetière avant de revenir à l’église a été respecté malgré les gouttes. Dans les rangs, on pouvait reconnaître des sapeurs, des sapeurs dragon, des gendarmes, la batterie et la musique dirigée par Florine Lombaerd, des artilleurs, des grenadiers, des zouaves et des canonniers.

Le dimanche, la messe a été marquée par la bénédiction de deux nouveaux fanions qui viennent embellir le cortège. Il s’agit du fanion des artilleurs et de celui des grenadiers. Ensuite, le dépôt des fleurs à la grotte a été ponctué par une décharge. En début de soirée, soldats et officiers ont réalisé le bataillon carré, puis sont retournés à l’église. Venait alors le moment à la fois apprécié et émouvant de la retraite aux flambeaux.

À l’origine de ce projet, on trouve un groupe d’amis et un défi un peu fou relevé en fin de soirée. Aujourd’hui, ces visionnaires sont devenus les adjudants Michaël Denison, Simon et Olivier Ruyssen, le premier tambour Michaël Robert et le tambour-major Geoffray Dethise.