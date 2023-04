Carine Noizet publie un guide pour les femmes débordées

"C’est un livre de développement personnel, conçu comme une boîte à outils, nous explique-t-elle. Loin des longues théories, il est truffé de trucs et astuces, de conseils pratiques et de témoignages amusants. Il a pour but d’aider les femmes et les mères à atteindre un équilibre".

L’ouvrage lui trottait dans la tête depuis déjà un moment: "Déjà en 2014, 2015 et 2017, à la parution de mes livres jeunesse, je souhaitais allier une histoire agréable à parcourir avec une piste de solutions à utiliser. Il y a quatre ans, je rencontrais dans mon activité professionnelle de psychothérapeute, beaucoup de femmes en burn-out, de mères éprouvant une fatigue émotionnelle importante. Elles avaient toutes du mal à équilibrer leurs vies privées et/ou familiale, professionnelle. À la même époque, j’en parlais souvent avec mes proches et j’avais moi-même parfois des difficultés à jongler entre ma famille, mes enfants, mon travail de thérapeute, l’organisation du quotidien et l’écriture de mes différents livres. C’est ainsi que m’est venue l’idée d’écrire un guide pour les femmes. Un guide où seraient proposées des pistes de solution légères et simples à appliquer."

Ce guide s’adresse donc à toutes les femmes qui se sentent fatiguées, débordées, overbookées, qui jonglent entre les différentes sphères qui composent leur quotidien et qui ressentent des difficultés à équilibrer leur vie professionnelle, familiale et personnelle.

"Je souhaite d’une part que le guide devienne au-delà d’un livre agréable à lire, la boîte à outils où les femmes peuvent pêcher le truc ou l’astuce qui sera nécessaire au moment opportun. J’espère d’autre part qu’elles vont s’écouter un peu plus, se respecter davantage, prendre plus de temps pour elles, écouter leur corps quand il a besoin de repos et s’autoriser à prendre plus soin d’elles."

Le livre est la première partie d’un concept qu’elle entend développer, avec des ateliers basés sur les différents chapitres du livre, des conférences, du coaching pendant 21 jours avec des séances de détente et de relâchement du corps et de l’esprit. Elle y proposera un mélange d’autohypnose et de sophrologie caycédienne afin d’évacuer la pression et se centrer sur le positif, la création de carnets feel good en lien avec le guide, mais aussi des directs sur Facebook et une box bien-être à se faire offrir ou s’offrir.

Déjà d’autres ouvrages

Maman de deux filles de 15 et 12 ans, Carine Noizet est également l’auteure de livres jeunesse: La grève du marchand de sable ainsi que Tituan et les sels de rêves. Elle a aussi écrit et illustré deux autres livres: La mystérieuse disparition d’un prénom extraordinaire et Il est entré un petit bonheur.

On peut trouver le guide dans les librairies de la région ou auprès de Carine Noizet sur Messenger, ainsi que sur le site du livre en papier, sur Amazon.

Deux rendez-vous sont aussi déjà programmés:

– Le 25 avril à 19h30: présentation et dédicace en l’église de Chaumont – réservations obligatoires et limitées auprès de la librairie au Passe-temps à Florennes.

– Le 26 mai à 17h30: présentation et dédicace au Livre ou Verre, passage de la Bourse à Charleroi. Entrée libre.