Trafic de cocaïne à Florennes: "Ce n'est pas Escobar, ni El Chapo!"

Mais ce trafic de cocaïne, il le conteste sur pratiquement toute la ligne. Ce gérant d’une société de construction n’en aurait vendu qu’en petites quantités, entre janvier et avril 2022, pour financer sa consommation. “Après 20 ans d’abstinence, j’ai replongé à cause du Covid, de la Guerre en Ukraine et compagnie.”

Le parquet de Namur a, lui, une autre vision de cette affaire. La société de construction du prévenu, très peu active, aurait principalement été créée dans le but de blanchir une partie de l’argent issu du trafic de cocaïne. En plus des quatre ans de prison ferme requis contre le prévenu, il demande une confiscation de 141 000€.

Le suspect a fait l’objet de près d’un an d’enquête dont il ressort, selon le parquet de Namur, qu’il vendait 100 boulettes de 0,3-0,4g de cocaïne tous les 15 jours. “Certains clients lui demandaient par ailleurs de ne plus le servir car ils voulaient se sevrer. C’est lui qui finissait par les recontacter. On a relevé un dépôt en cash de 28 600€ sur son compte personnel, 16 000€ de gains de jeux en ligne et 13 000€ de virements bancaires d’autres consommateurs”, explique le parquet de Namur.

Me Maudoux, conseil du prévenu, plaide la clémence du tribunal pour la vente de cocaïne reconnue entre janvier et avril 2022 et les 11,5g retrouvés et l’acquittement pour les autres préventions. “On a essayé de lui tailler un costume un peu trop large. Ce n’est pas Escobar, ni El Chapo”, dit le pénaliste. Jugement le 3 mai.