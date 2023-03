Morialmé: une voiture force le passage dans le cortège du grand feu

En voiture dans la foule

Plutôt dans l’avant-soirée, un autre incident s’est produit dans le cortège, et là encore, les auteurs ne participaient pas aux activités. Une voiture qui venait de la rue de Fraire a voulu forcer le passage dans le cortège qui venait de quitter la place pour se rendre au grand feu par la rue Benne Brûlée. À la surprise générale, le conducteur de cette voiture a tenté de se frayer un chemin au travers des participants, lançant son moteur à grands coups de pédale de gaz, comme pour effrayer le public. Le bon sens et la raison ont conduit une participante à frapper au carreau de la voiture pour demander au conducteur de prendre patience, qu’il n’y en avait que pour quelques minutes d’attente. Mais le jeune homme est sorti de sa voiture pour asséner des coups et projeter plusieurs personnes au sol. Un témoin, C., a été frappée plusieurs fois par le jeune homme, puis piétinée par la foule. "O n ne pense à rien dans ce cas-là, juste à se protéger et à crier à l’aide".

Une seconde personne, plus âgée, est aussi sortie de la voiture et a donné des coups, notamment à une dame d’une cinquantaine d’années.

3 personnes ont reçu des coups

Les services de police et l’ambulance sont rapidement intervenus, mais le chauffard avait déjà pris la fuite. Trois personnes ont été blessées à des degrés divers et ont été embarquées. "Je n’en veux absolument pas au comité, explique notre interlocutrice, ils ont fait le maximum".

La signalisation était en place pour annoncer les festivités et le cortège était signalé. Tout au plus aurait-il peut-être fallu bloquer cette rue latérale le temps du passage du cortège.

Au sein des participants et du public, c’est l’incompréhension face à de tels comportements irréfléchis, "C’est à refroidir nos envies de participer !". Mais au final, la plus belle leçon à donner à ces irresponsables ne serait-elle pas de justement montrer que l’intérêt du collectif, dans une ambiance bon enfant, l’emporte sur les envies individuelles ?