Florennes: vol au lavoir

La semaine dernière, mercredi en début d’après midi, un jeune homme vêtu de sombre est entré au lavoir de Florennes situé rue de Mettet. Comme le montre les images de vidéosurveillance, le jeune homme s’est dirigé directement vers le fond de la pièce. À l’aide d’un tournevis, il a fenté de forcer un premier monnayeur et puis quelques minutes plus tard, celui de la machine juste à côté. Pendant ce temps-là, on devinait la silhouette d’un complice qui faisait le guet devant l’entrée. Trois minutes plus tard, le jeune homme est ressorti du lavoir et a disparu des caméras.