Florennes: un projet pour redynamiser le centre-ville

Deux de ses représentants sont venus présenter le projet lors de la dernière séance du conseil communal. En préambule, le bourgmestre Stéphane Lasseaux (Contact 21) précise, qu’à ce stade, toutes les portes restent ouvertes et qu’il s’agit d’un projet à court, moyen et long terme.

"Des réunions citoyennes seront organisées en temps utile car nous voulons que les citoyens soient acteurs des changements que l’on souhaiterait voir s’opérer dans le Florennes de demain", déclare-t-il.

Nouvelle mouture

Une première mouture de ce projet avait déjà été présentée fin août 2021. À l’époque, il était question de construire un nouveau bâtiment pour abriter les services du CPAS, le commissariat de police et le départ des ambulances. Un partenariat public-privé avait aussi été envisagé pour développer une offre résidentielle. "Si cette opportunité reste identifiée, plusieurs contraintes ne permettent pas d’en valider la faisabilité financière pour l’instant. Cela s’explique par la concurrence des futurs produits résidentiels de la ZACC Nord", expliquent les représentants du BEP. En ce qui concerne le CPAS, la police et le départ des ambulances, ils pourraient être temporairement relogés dans les bâtiments de l’ancienne maison de repos.

Compte tenu de l’ampleur et de la complexité du projet, un phasage à court, moyen et long terme a été réalisé. La première étape consisterait en l’aménagement des locaux de l’ancienne maison de repos pour l’accueil transitoire des bureaux du CPAS. L’étape suivante serait la démolition des bâtiments actuels du CPAS et l’ouverture du parc au public. Un nouveau bâtiment serait reconstruit pour l’aménagement des trois structures: CPAS, police et départ des ambulances.

L’ancienne maison de repos pourrait ensuite être démolie à son tour. Une résidence pour seniors pourrait voir le jour à sa place. À plus long terme, la densification résidentielle serait seulement envisagée à la place de l’ancien entrepôt Trafic.

Financement

Stéphane Lasseaux lève un coin du voile sur le financement de ce vaste projet de redynamisation du centre-ville florennois. "Nous disposons de beaucoup de bâtiments publics que nous n’avons pas les moyens d’entretenir et l’heure est au rassemblement des services", insiste-t-il. Des bâtiments communaux pourraient être vendus pour un montant estimé à 1 270 000 €.

De son côté, le CPAS pourrait aussi récupérer 1 800 000 €. Pour sa part, le BEP a posé les cartes sur la table et la balle est dans le camp des élus à qui il revient de prendre les bonnes décisions pour l’avenir de la cité.