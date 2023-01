"Comme tous les commerces, nous avons souffert de la crise sanitaire et les aides publiques nous ont permis de tenir le coup jusqu’à présent. Les années 2021 et 2022 ont été désastreuses et nous avons décidé d’arrêter avant de faire l’année en trop. La fréquentation de notre commerce n’est tout simplement plus suffisante", regrette-t-il.

Dans le centre-ville de Florennes, cet exemple n’est malheureusement pas un cas isolé. Il témoigne du fait que la vie économique a changé et qu’il est temps de s’adapter. Ce constat, les élus florennois en sont conscients et le projet "Îlot Trafic", dont l’objectif est justement la redynamisation du centre-ville, fait partie de la réponse au problème.

Il faut rebondir

"Pour ma part, à 52 ans, je ne verrai pas l’aboutissement de ce projet qui mettra une décennie pour aboutir", regrette Jean-François Aretz. Il pense en outre qu’une Agence de développement local (ADL), comme à Walcourt, pourrait aider les acteurs économiques locaux.

Suite à l’annonce, sur les réseaux sociaux, de la fermeture de son commerce, Jean-François Aretz reçoit beaucoup de messages de soutien de ses clients. Mais il ne compte pas en rester là.

"Même si cela m’attriste beaucoup car je suis installé ici depuis dix ans, nous allons rebondir", annonce-t-il. "Pour ma part, je vais me consacrer aux formations multimedia à domicile. Je compte d’ailleurs proposer mes services aux Plans de cohésion sociale (PCS) des Communes des environs. Mon épouse, quant à elle, va se lancer dans un magasin d’alimentation qui n’existe pas encore à Florennes".