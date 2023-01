Florennes : au bonheur des lapichons, la passion d’Éline

Les animaux arrivent à l’ASBL pour diverses raisons: maltraitance, abandon… Certains sont parfois trouvés dans la rue.

Plus de 800 animaux ont déjà été secourus et y ont transité durant ces trois premières années d’activités. Et ça n’arrête pas. L’ASBL a pour mission de soigner les animaux recueillis et ensuite les mettre en ordre pour l’adoption avec des traitements, des vaccins, et la stérilisation…

Pendant leur séjour, les animaux reçoivent soins et alimentation adaptée à leur espèce, ils sont nourris au foin bien vert de qualité à volonté, légumes et verdure en suffisance tous les jours avec des friandises naturelles, 3 fois par semaine.

Les animaux sortent également tous les jours en parc et bien sûr bénéficient de l’amour inconditionnel d’Éline.

Pour financer ces soins, l’ASBL a créé une formule originale d'"hôtel pour lapins", pour les familles souhaitant faire garder leur animal de compagnie pendant leurs vacances ou week-end. L’argent ainsi récolté lors des locations des 12 "chambres" sert ainsi à financer l’association.

Récemment, les bénévoles de l’ASBL ont organisé un petit marché de Noël, avec des résultats financiers ont témoigné de la générosité des visiteurs. Un peu plus de 3 000 € ont ainsi été récoltés grâce aux ventes du marché. Et 1 200 € de dons dans l’urne. Grâce à cela, l’association va pouvoir régler ses factures en retard et se refaire une petite trésorerie…