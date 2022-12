Le 4 juillet, la ministre de la Défense, Ludivine Dedonder, ouvre officiellement le chantier de construction d’un bâtiment devant accueillir les nouveaux drones de l’armée belge, sur la base aérienne de Florennes.

L’investissement est évalué à 25,7 millions d’euros.

Cette infrastructure pourra loger quatre drones MQ-9B d’une envergure de 24 mètres. "Ils seront à la pointe de la technologie, équipés des meilleurs capteurs pour effectuer des reconnaissances à une altitude sûre, surveiller des zones et collecter des informations, explique le colonel Philippe Goffin, alors commandant de la base aérienne. Avec l’arrivée de ces drones, nous faisons un grand pas en avant dans l’intérêt de la sécurité des militaires et de notre pays. Ces drones nous permettront de recueillir quantité d’informations et de renseignements supplémentaires, ce qui facilitera l’exécution de nos missions tout en les rendant plus sûres. Cette capacité améliorera la position informationnelle de notre pays à la fois dans un contexte international et national."

"C’est un moment important, une étape symbolique, le début d’une rénovation complète de notre base, se félicite le colonel Philippe Goffin. Avec les MQ-9B et les F-35, c’est toute la base de Florennes qui sera transformée en quelques années. Avec de belles perspectives d’avenir. Les recrutements sont d’ailleurs en cours."

D’énormes travaux attendent en effet les militaires florennois, pour équiper la base de manière à pouvoir accueillir la flotte de F-35 également. Pour ce faire, une deuxième entrée a été remise en service, le long de la route Philippeville-Dinant.

Quant aux drones, ils ne seront finalement pas quatre, mais six. Le projet devra donc être adapté !

L'image: un barbecue pas comme les autres à Jamioulx

L'objectif de cette fête des rescapés était surtout de remercier ceux qui ont aidé les habitants de Jamioulx qui étaient les pieds dans l'eau en juillet dernier. -- COMMENTAIRES -- Par cette fête, les habitants des rues Par-Delà l'Eau et d'Andrémont ont voulu remercier tous ceux qui les ont aidés lors des inondations. ©ÉdA

Un an après les inondations dévastatrices de juillet 2021, les habitants des deux rues les plus touchées de Jamioulx se sont retrouvés autour d’un barbecue, pour remercier toutes les personnes qui ont fait preuve de solidarité lors de la catastrophe.

Le chiffre

1 euro: c'est le prix désormais, à payer pour une heure de stationnement quand on se rend au lac de la Plate Taille. L’installation d’une barrière à l’entrée du parking en laisse plus d’un perplexe.

La phrase

«Le lien sera donc la Molignée, vallée de très grande réputation, notamment touristique, mais aussi très verte.» Les bourgmestres d’Anhée, Onhaye, Mettet et Florennes annoncent un projet de parc naturel.

En bref

Nouveau poste Germinalt

Le 5 juillet, le conseil de zone Germinalt approuve le cahier des charges pour construire un nouveau commissariat, à Montigny.

Vive l’empereur!

Le 10 juillet, Jonathan Urbain est sacré empereur : il remporte pour la troisième fois le tir du Roy à Chimay. Cela ne s’était plus produit depuis 1950.

Cosporting à Chimay

À l’occasion du Classic Bikes, le ministre Dolimont est de passage au circuit de Chimay. Le projet de rajeunissement des installations «Cosporting» lui est présenté. Il est estimé à 2 millions d’euros.

Mal digéré

Alerte, dans un camp scouts de la région de Soignies, installé à Forges. 25 enfants sont victimes d’une intoxication alimentaire.

TRW à Couvin

Couvin vit un été axé sur le cyclisme. Outre les courses locales, la Ville accueille le passage du Tour à Cul-des-Sarts en début de mois (voir la vidéo via le lien ci-dessous) et une étape du Tour de la région wallonne escalade le contrefort ardennais pour se terminer sur la place Piron. En août, le centre-ville accueille aussi le Tour de la Province.