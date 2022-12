La grainothèque est un espace de partage de semences locales et paysannes qui repose sur le principe du don contre don, de la réciprocité. Les utilisateurs prennent les graines en échange de graines qu’ils apportent après leur récolte.

Plus qu’un simple lieu d’échanges de semences, la grainothèque est avant tout un projet citoyen pour s’interroger sur nos pratiques alimentaires, qui cherche à préserver la biodiversité, à favoriser la souveraineté alimentaire en offrant une alternative aux semenciers industriels, et en ouvrant un espace de partage des savoirs, des savoir-faire, où l’on refait le monde avec ses petites mains. Il y a de la place pour toutes les bonnes volontés. Chacun peut prendre part au projet, en déposant une part des graines récoltées, ou en rejoignant l’équipe de bénévoles.

Renseignements: Frédéric 071 68 14 68 frederic.lambot@florennes.be

Les recyparcs fermés

Les 22 recyparcs de Wallonie picarde et les quatre recyparcs du Sud-Hainaut seront fermés les 1er et 2 janvier 2023. Attention, le samedi 31 décembre, les recyparcs fermeront leurs portes à 16 heures. N’oubliez pas de vous présenter au plus tard 15 minutes avant l’heure de fermeture.