Florennes: des cougnous avec le comité de Pavillon

Comme chaque année, le comité de Pavillon a distribué des cougnous avec le père Noël, le week-end dernier, à tous les habitants du quartier à Florennes, de la rue de Mettet à la rue d’Oret en passant par l’avenue de l’Europe, et le Buccumi. Au cours de ces deux jours sous le signe de la générosité et du partage, plus de 210 cougnous aux raisins et au sucre ont été distribués. Cette action a pu avoir lieu grâce aux bénéfices obtenus lors de différents événements organisés tout au long de l’année, comme la pétanque en mai, juin, août et septembre. Les dates seront bientôt fixées pour le plaisir des amateurs. La brocante a lieu le samedi 29 et le dimanche 30 juillet, avec la présence d’un magicien et diverses activités.