Florennes: des moyens supplémentaires pour la maison de village et la piscine

Une présentation du projet Îlot Trafic, dont l’objectif est de redynamiser le centre-ville, était ensuite proposée par le Bureau Économique de la Province de Namur (BEP). Nous reviendrons sur ce dernier point dans une prochaine édition.

Un guichet citoyen

En ce qui concerne le budget 2023, il a été conçu dans la continuité du plan stratégique transversal (PST) voté par le conseil communal en août 2019. "La réflexion qui a guidé nos choix dans la confection de ce budget a été la suivante: donner les moyens nécessaires au personnel pour assurer le travail dans de bonnes conditions, accorder les moyens supplémentaires pour faire progresser les projets en cours et rechercher les subsides permettant de réaliser les dossiers importants", déclare le bourgmestre Stéphane Lasseaux (Contact 21), en charge des Finances communales.

Concrètement, pour le personnel, il s’agit de recourir au logiciel "iAtal" qui propose une gestion du service technique avec, à terme, un accès permettant au citoyen de relayer un souci. La mise en place d’un guichet citoyen, la mise à disposition de l’information pour le citoyen et l’usage d’un logiciel cartographique de gestion des cimetières constituent quelques-uns des projets envisagés. Les projets auxquels il va falloir accorder des moyens supplémentaires à cause de l’évolution du coût des travaux sont les suivants: la Maison de village (salle Saint-Pierre), la transformation du n° 14 de la place de l’Hôtel de Ville, la transformation de la piscine ainsi que tous les projets FRIC.

Une provision pour le futur

"Au service ordinaire, notre budget 2023 présente un boni exceptionnel à l’exercice propre (699 445,55 €) qui s’explique par le fait que nous avons reçu 14/12e des recettes d’IPP (Impôt sur les personnes physiques). Cette recette exceptionnelle sera mise en provision en fin d’exercice afin de faire face aux défis futurs", annonce Stéphane Lasseaux.

Au global, le boni atteint le montant de 778 569,34 €. Pour les dépenses ordinaires, le personnel représente 42,58%, le fonctionnement 10,39%, la dette 8,26% et les dépenses de transferts 38,78%. En ce qui concerne ces dernières, les dotations à la zone de police (+105 000 €) et au CPAS (+100 000 €) ont été adaptées. La dotation la zone de secours reste stable et il faudra tenir compte de la réouverture de la piscine dans la dotation de la régie communale autonome (RCA) qui va nécessiter un besoin plus important.

Le montant prévu pour le service extraordinaire s’élève à 5 425 017,11 €. Au vote, Michel Paquet (PS), Claudy Lottin et Justin Debroux (Écolo) s’abstiennent pour le service ordinaire, tandis que l’extraordinaire est approuvé à l’unanimité.

En avant-séance, la réunion annuelle conjointe commune-CPAS a permis de présenter une photographie de l’aide sociale sur l’entité florennoise. Ainsi, au niveau du service social de première ligne, 2 066 dossiers ont été présentés lors de dix-huit séances du Comité spécial du Service social. En 2022, le CPAS comptait en moyenne 208 bénéficiaires du revenu d’intégration sociale (RIS). Ce nombre est en légère diminution depuis trois ans. Les pistes d’explication sont le non-recours au droit, la suspension ou l’exclusion du chômage.

On constate, en revanche, une augmentation sensible du nombre et du coût des aides sociales complémentaires octroyées. 29% des bénéficiaires du RIS ont moins de 25 ans et 71% sont âgés de plus de 25 ans. Au cours de cette année, 496 aides ont été octroyées, 240 pour le Fonds Énergie, 345 allocations de chauffage et 75 bénéficiaires de l’épicerie sociale. Au total, 4 500 paniers de fruits et légumes ont été distribués en collaboration avec les producteurs locaux. Une vingtaine de ressortissants ukrainiens ont été accueillis lors de permanence en 2022.

Au niveau du service d’insertion professionnelle, vingt articles 60 et 180 projets individuels d’intégration sociale sont en cours. Autre chiffre: 75 dossiers de médiation de dette ont été ouverts. Au 30 novembre, 7 572 repas ont été livrés à domicile et le service de taxi social a réalisé 533 trajets pour 121 utilisateurs réguliers.

Deux constats s’imposent

Le profil du public accueilli au CPAS évolue: on note plus de familles monoparentales, de personnes travaillant à temps partiel ou même à temps plein, de jeunes et d’étudiants et d’indépendants mis en difficulté par le Covid et la crise énergétique. Le travail ne constitue plus un rempart contre le risque de pauvreté.

Si les années 2020 et 2021 ont été marquées par une succession de crises (Covid, inondations, guerre en Ukraine et crise énergétique), que nous réserve 2023 ? Pour le CPAS, l’adhésion de la Commune de Florennes au Plan Oxygène a pour conséquence la suppression du service repas à domicile au 31 décembre 2022 et la sous-traitance partielle du taxi social à l’ASBL Mobilesm.

Résidence des Ducs

Cette année 2022 a été marquée par l’ouverture de la Résidence des Ducs. Celle-ci compte 93 lits disponibles dont 60 sont actuellement occupés. L’objectif pour 2023 vise à atteindre un taux d’occupation de 85%, ce qui représente 80 résidents. En termes de perspectives pour 2023, il faudra veiller à trouver le point d’équilibre entre les normes de financement et les besoins de fonctionnement. Le suivi de la perception correcte des frais d’hébergement au vu de l’augmentation tarifaire constituera également une priorité. La maison de repos veillera à s’ouvrir sur son environnement en tirant profit du réseau de ressources externes existant sur le territoire de Florennes.