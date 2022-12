7 millions pour le nouveau commissariat de Florennes

Heureusement, la dotation fédérale globale s’est accrue de 496 165 €, tout comme les dotations communales, avec 146 174 € en plus pour Walcourt et 104 888 € pour Florennes. Au total, on atteint quand même la coquette somme de 7 532 516 € dans le poste recettes.

Mais les dépenses sont aussi énormes, bien que la zone, depuis quelques années, limite certains frais dus, entre autres, aux heures supplémentaires et aux prestations de week-end. Dans les colonnes dépenses, il y a évidemment le coût du personnel (7 602 579 €), soit 89% des dépenses totales. Tout cela permet de faire fonctionner la zone Flowal. Mais il y a, d’autre part, le grand projet de construction d’un nouveau commissariat. Pas du luxe quand on voit comment sont logées les équipes à Walcourt et à Florennes. Pour cette nouvelle structure, l’ardoise s’élève quand même à 7 millions d’euros, dont 5 738 880 € par emprunt. La zone ira rechercher un million et demi sur le fonds de réserve extraordinaire pour ce nouveau commissariat qui permettra toutefois d’économiser 200 000 € annuels de frais bâtiments. Sans problème, le budget est voté à l’unanimité. Par précaution, deux douzièmes provisoires sont votés. On ne sait jamais…