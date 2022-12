Vous avez un projet innovant? Le GAL de l'Entre-Sambre-et-Meuse peut vous aider

Appel à « pré-projets »

Toujours placés au cœur de l’action, les citoyens, mais aussi les associations sont une nouvelle fois sollicités en décembre. Il leur est proposé de développer les projets innovants pour le territoire qu’ils auraient dans un coin de leur tête mais qu’ils ne mettent pas forcément en chantier faute de temps, de moyens humains ou financiers. Bonne nouvelle: le GAL leur propose de présenter leur projet et leur promet un soutien financier et humain pour le réaliser. Attention, les projets doivent être des actions innovantes améliorant le quotidien de leur village. Le GAL pourrait disposer d’une enveloppe d’un million d’euros pour développer les projets qui seront sélectionnés le 25 janvier 2023 par l’assemblée générale du GAL. La clôture de cet appel à "pré-projets" se clôture le 10 janvier, lorsqu’ils seront présentés au conseil d’administration. Afin d’aider les citoyens et associations à définir et à présenter leur projet, une réunion d’information est organisée ce mardi 13 décembre à 19 h à la Maison de village de Morialmé. Pour ceux qui ne pourraient y participer, le GAL annonce qu’il travaillera à bureau ouvert durant toute la semaine du lundi 12 au vendredi 16 décembre de 8h à 17 h. Il est impérativement conseillé de prendre rendez-vous afin de bénéficier d’un accompagnement personnalisé. Tél. 071 32 36 60 – info@entre-sambre-et-meuse.be. Les bureaux du GAL se situent rue Albert Bernard 13 à 6280 Gerpinnes.

Agenda

En février-mars 2023, les groupes thématiques se réuniront et définiront les projets et rédigeront la stratégie de développement local (SDL). Une version non finalisée sera envoyée à l’AG et aux partenaires du GAL qui la finalisera lors de son assemblée générale du 13 avril. Dès le lendemain, 14 avril, la SDL, validée par l’AG du GAL, sera envoyée aux communes pour validation. La candidature finale doit être envoyée pour le 21 avril et validée par les quatre conseils communaux en avril 2023.