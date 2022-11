Florennes: une soixtantaine d'exposants à Viva for livres

La famille de Bertrand Boudart, plus connue dans le milieu médiatique sous le nom de famille Bonvoyage, a organisé ce samedi la première édition de Viva for livres, une foire du livre philanthropique puisque l’intégralité des bénéfices sera reversée au profit de Viva for life. Une soixantaine d’auteurs et de maisons d’édition ont répondu à l’invitation et ont rejoint l’école Saint-Joseph-Sainte-Thérèse. On a pu reconnaître David Lallemand Pesleux, Anouchka Sikorsky, Fred Waseige ou encore Didier Albin et Jean-Claude Vancauwenberghe. Les jeunes visiteurs ont également pu croiser saint Nicolas. Ce dernier les a récompensés, ainsi que tous les auteurs, avec des friandises.