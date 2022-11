Florennes: 23500 € récoltés par Destination la vie

Cette semaine, au cours d’une soirée de réunion, le comité a remercié toutes ces personnes qui ont contribué à cette réussite. On peut citer le foyer culturel, la Commune, Mme Laæitia Coucharière et ses élèves de l’institut Saint-Paul pour les animations proposées, la ludothèque, les riverains de la place des Combattants pour leur patience ou encore les nombreux bénévoles (une soixantaine) et associations diverses (voir cadrée). Sans toutes ces petites fourmis de l’ombre, rien ne serait possible.

Des dons toujours appréciés

Parmi les personnes qui se sont particulièrement impliquées, on peut citer Benoît Marquet, de Walcourt. Cette année, il a réalisé une vente de chocolat et a mis sur pied un trail de 130 kilomètres dans la région afin de récolter des fonds pour l’association Leg’s go et Destination la vie.

Adeline Spiesschaert n’a pas non plus démérité avec ses ventes de livres toute l’année. Monique, couturière au grand cœur, a vendu ses créations pour la bonne cause. À noter que le compte de Destination la vie (BE72 1030 4178 2416) est ouvert toute l’année. Les dons qui y sont versés augmentent la cagnotte versée aux diverses associations en besoin.

Après les beaux résultats engrangés en 2022, Destination la vie entend bien remettre le couvert. Voici les prochaines activités: à Flavion, le 10 décembre, marché de Noël artisanal en collaboration avec la Jeunesse des Nutons ; en janvier, pièce(s) de théâtre ; en mai, journée pêche et soirée années 80 ; en Juin, balade à moto anciennes en collaboration avec le Royal Veteran Motoclub Belgique.