Florennes: les ambassadeurs de la propreté félicités

Faut-il le rappeler ? Le Marathon de la propreté est une opération dont l’objectif est l’intensification des contrôles répressifs en matière d’abandon de déchets, mais aussi la sensibilisation des citoyens et l’éducation des plus jeunes. "La Commune de Florennes a mis en place une action de ce type sur l’entité, tant les incivilités sont nombreuses et impactent négativement notre cadre de vie et notre environnement", insiste Thomas Nocent, l’échevin en charge de la propreté.