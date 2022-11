Florennes: le programme d'entretiens des voiries 2022

Lors du même conseil, les élus ont voté la liste des voiries que le collège propose d’inscrire dans le lot 1 de son programme d’entretien 2022. À Saint-Aubin, il s’agit de la route d’Hemptinne, des rues Hurtebise, Croix-Jacquet, de la Bruyère, Saint-Fiacre et d’Yves-Gomezée. À Florennes, la place Saint-Roch, l’avenue de l’Europe, la rue de Buciumi, la route de Mettet-Pavillon et à Corenne, les rues Jean Jor et des Bœufs. L’estimation des travaux s’élève à 181 859 €. Le lot 2 concernera des trottoirs à Morville.