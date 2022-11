Florennes: lancement d'une deuxième opération de développement rural

Pour Justin Debroux (Écolo), l’idée est bonne. Mais il estime que beaucoup de citoyens, qui se sont investis dans la première ODR, ne reviendront pas car ils ont le sentiment que les projets réalisés ne sont pas ceux qu’ils avaient plébiscités au départ. Au vote, l’ensemble du conseil a tout de même émis un avis favorable sur le projet.

Le point suivant concernait justement l’un des dossiers du précédent programme communal de développement rural (PCDR), à savoir l’aménagement du parc des Ducs de Florennes. Il était proposé de recourir, via la procédure "in house" pour la passation du marché, au service du Bureau économique de la province (BEP) pour l’étude du projet. Le coût estimé des travaux s’élève à 497 997 €, avec une intervention de la Région wallonne de maximum 80%, soit 398 397 €.

Un coût qui explose

Le projet de création d’un pré-RAVeL, reliant Florennes à Mettet, a fait l’objet de remarques de la part du Service Public de Wallonie. Elles concernent le revêtement hydrocarboné (deux couches au lieu d’une seule) et l’aménagement de zones humides en réponse aux remarques du DNF. "Ces modifications font exploser les coûts du projet, provoquant des changements en série", explique le bourgmestre. La subvention mobilité active 2019 était de 240 000 € pour chaque commune et l’estimation de départ était de 360 000 €. Mais avec les changements réclamés, elle atteint désormais 1 053 825 €.

"La Région propose, dès lors, d’inscrire le dépassement non subventionné par le programme" Mobilité active "dans le programme PIMACI (piétons, vélo, intermodalité) avec une intervention de 80% sur les travaux", explique Stéphane Lasseaux.

À ce stade, 320 000 € seraient inscrits en "Mobilité active" et 940 617 € dans le plan PIMACI. "Vu ce recours au plan PIMACI pour le pré-RAVeL, il est proposé d’enlever les parties" PIMACI "des projets sur Flavion (rue de la Corne) et sur Morville (rue de Soulme). Ces travaux de création de trottoirs seront inscrits dans le programme FRIC 2022/2024", poursuit-il.

En définitive, les projets suivants se trouvent désormais dans le programme FRIC et PIMACI: pré-RAVeL Florennes-Mettet, rues des Halles et du Moulin à Morialmé, rue du Moulin à Hanzinelle, rue de la Corne à Flavion, rue de Soulme à Morville, rue Baudry et autres à Florennes-centre.