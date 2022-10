Florennes: le taxi social pourra-t-il être maintenu?

Jeudi, soir, il était inhabituel de voir un public aussi nombreux assister au conseil communal de Florennes. Il s’agissait de membres du personnel du CPAS et de bénéficiaires du service de taxi social qui est menacé de disparition. Pour sensibiliser les élus à leur cause, ces personnes avaient collé, sur leur t-shirt, un autocollant sur lequel on pouvait lire "Help Taxi !".