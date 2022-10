Pour ne pas noyer les conseillers dans la grande marmite des dépenses et des recettes, il va à l’essentiel pour donner l’image la plus exacte de ce que fut l’année 2021 sur le plan financier.

À Flowal, durant cette année, on a tenu à regarder à chaque euro dépensé, sans négliger les services. Cela donne de bons résultats et d’intéressantes économies, entre autres sur les frais de personnel, le poste le plus important comme partout, soit ici 51,08% ou 5 757 703 €. Une économie de quand même 651 377 € qui n’est pas à négliger et à ajouter aux économies sur les frais de fonctionnement qui atteignent 46 067 €.

Ça plus ça, on en arrive à un compte qui affiche un boni de 786 000€ d’où il restera en fin de compte 300 000€ qui seront bien nécessaires pour endiguer les hausses des salaires prochaines.

Rapport d’activités

C’est alors au commissaire François Bertleff et à la responsable de la politique policière, Maïté Meur, de présenter conjointement le rapport des activités de la zone Flowal durant l’année 2021.

Le cadre opérationnel compte 57 personnes, dont 40% de femmes et le cadre administratif et logistique, 15 personnes dont 60% de dames, le tout avec une moyenne d’âge d’environ 43 ans. Flowal a reçu au cours de l’année 4778 appels et a effectué 3455 interventions. 162 arrestations ont été effectuées alors que 24 opérations alcool ont été mises sur pied. On n’a pas lésiné sur les PV puisqu’on en compte 201 pour l’alcool, 201 pour les ceintures de sécurité, 144 pour le gsm au volant. Les excès de vitesse sont aussi un souci pour la zone de Florennes et Walcourt: 2253 véhicules verbalisés avec le radar mobile et 2350 avec le Lidar et en conséquence, 104 retraits de permis sans compter les retraits pour quelques heures.

Quant à la criminalité, elle a également été chiffrée: 71 vols qualifiés dans les habitations, une diminution de 12%, mais 456 accidents, une augmentation de 40%. Autres délits: ivresse publique (31 contre 36 en 2020), stupéfiants (48 au lieu de 16), stationnement (24 au lieu de 69) et les dépôts clandestins (232 par rapport à 191). On ne chôme pas au sein de la zone Flowal !