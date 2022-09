Mais le samedi, le ciel était bien moins clément et les vétérans, grenadiers, vivandières, gendarmes, sapeurs dragons, sapeurs hollandais, sapeurs grenadiers, la batterie, les musiciens, ainsi que les pelotons du Génie et des Petits ont dû subir la pluie.

Dans le défilé, on reconnaissait aussi les canonniers artilleurs d’Hanzinelle, dirigés par le général d’artillerie M. Vassilakis.

Pluie ou pas, le bonheur d’être ensemble et de participer à un grand moment du folklore se lisait sur tous les visages. Et le dimanche, après la messe et la remise des médailles le matin, la compagnie s’est rendue, l’après-midi, à proximité du terrain de football pour y vivre le bataillon carré, moment incontournable de la vie locale.

Après le drame de Strépy

Notons que le vendredi soir, un bal Oberbayern a ravi les convives sous le chapiteau.

La circulation automobile était régulée afin d’organiser un gigantesque rond-point dans le village, ce qui permettait d’isoler le centre tout en sécurisant les rues adjacentes. Une décision prise dans la foulée du drame de Strépy-Bracquegnies.

La 23e édition de la Saint-Martin est à présent terminée. Et déjà, l’attention se tourne vers l’année prochaine et sur la suivante qui verra les festivités du quart de siècle !