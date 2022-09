Thomas Nocent fait son entrée au collège communal de Florennes

"Thomas Nocent rejoindra le collège communal et deviendra échevin à partir du prochain conseil communal du mois de septembre", annonce Stéphane Lasseaux, pour le groupe. "Il reprendra de nombreuses compétences telles que la Propreté, le Marché, l’Environnement, les Eaux et Forêts, le Logement, le Folklore, le Commerce et les Commémorations". En revanche, les Travaux, rôle stratégique, reviendront dans l’escarcelle du bourgmestre Stéphane Lasseaux. Quentin Massaux, actuel échevin, voit son portefeuille de compétences réorganisé. Il reprend notamment la Gestion des cimetières, des Affaires patriotiques et juridiques tout en confiant la gestion du Commerce, des PME et des Marchés au nouveau collégien.

Marie-Christine Pierard, présidente du CPAS, et Antonin Collinet (1eréchevin) ne connaissent conservent leurs compétences initiales comprenant notamment le CPAS et le PCS pour la première citée et la Culture, les Sports, la Jeunesse, la Transition écologique pour le second. Et Contact 21 de conclure: "A deux ans des prochaines échéances électorales, le collège continuera de se battre pour mener à terme ses différents dossiers (le nouveau home, la Maison rurale, la nouvelle piscine…) en étroite collaboration avec son partenaire de majorité AD11".