Au revoir Degrange, bonjour les Ducs

"Bienvenue chez vous", lance chaleureusement le comité d’accueil. Chacun peut alors s’installer à table, dans une grande salle lumineuse, pour prendre son premier petit-déjeuner en ces lieux. "Quel plaisir: nous sommes tous ensemble", s’exclame Edith. "Cela fait 23 ans que je suis au home, d’abord à la gare, puis à Hanzinne et enfin ici où c’est le plus beau!"

Branle-bas de combat

À côté, Elisé exprime aussi sa joie de déménager: "Il n’y a pas si longtemps j’habitais encore chez moi. C’était difficile de partir pour le home. J’avais un peu de mal au home Degrange. Mais maintenant, c’est beaucoup mieux".

Pour Robert, il était temps que ce déménagement s’opère: "Depuis le mois de mars, nous en parlions. Il était temps. C’était vraiment vieux de l’autre côté. Ici par contre, chacun a ses toilettes, sa salle de bains. Tout est plus confortable".

Dans le grand réfectoire, les infirmières et aides-soignantes s’affairent et cherchent leurs marques. "Tu n’as pas vu les gants? On les a descendus?", entend-on.

Quelques membres du SPAD (Service de Soins Psychiatriques à Domicile) "Tiss’Aage"papotent avec l’un et l’autre pensionnaire pour les rassurer de toute cette agitation. En cuisine aussi, le personnel essuie les plâtres. La hotte est capricieuse. De la fumée se répand dans le local et l’alarme incendie se déclenche. Rien de grave. De leur côté, les ouvriers ne comptent plus les trajets avec les remorques chargées entre l’ancien et le nouveau bâtiment.

Mais en définitive, le déménagement s’achève sans incident. Pour les résidents, le personnel ou les visiteurs, il reste à présent à s’approprier ce nouveau lieu de vie.