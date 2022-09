Florennes: la balade canine de Nos Amis pour la Vie

Le fait est connu: la crise du Covid et les confinements ont isolé beaucoup de personnes. Cela a incité beaucoup de gens à acheter un compagnon à quatre pattes ou même à plumes. Le but était de combler un manque de compagnie, de briser la solitude.

Mais la crise passée, ces êtres vivants sont parfois abandonnés sans aucun regret. Une conséquence dramatique découlant d’un acte peu réfléchi qui a rempli de chiens et de chats toutes les cages ou les places disponibles dans les refuges du pays. En outre, les chats abandonnés et non stérilisés se reproduisent rapidement dans la nature.

Ainsi, les membres de l’ASBL Nos Amis pour la Vie retrouvent très souvent ces animaux dans des états pitoyables et les soignent avec très peu de moyens.

Sensibiliser les plus jeunes

"Nous faisons partie de la cellule bien-être animal de Florennes et nous souhaitons mettre en avant le travail de l’échevin Antonin Collinet qui, très engagé, a mis en place une campagne de stérilisation des chats errants, explique Isabelle Van Daele. Nous croyons beaucoup à l’éducation et nous aimerions, à cette fin, nous rendre dans les écoles de l’entité afin de sensibiliser les enfants à cette problématique dès le plus jeune âge. Cela donnera peut-être l’envie à d’autres Communes de nous emboîter le pas et de lancer d’autres campagnes de sensibilisation."

Confrontée à des coûts de fonctionnements très importants, l’ASBL est en demande de dons et à la recherche de familles d’accueils pour ses petits protégés.

Ce 17 septembre, pendant la seconde balade canine organisée par Nos Amis pour la Vie au départ du chemin du Richa, n° 5 à Florennes, il sera possible de déposer des dons de nourriture, de produits de soins (anti-puces, vermifuge…), de paniers, de plaids, de coussins, de jouets…

Après la promenade canine champêtre et ombragée, les participants pourront prendre part à de nombreuses animations avec la présence de stands thématiques (toilettage, ostéopathie canine, comportementalisme), château gonflable, bar, petite restauration. Une participation de 3 € est demandée par adulte, pour soutenir cette cause.

Renseignements au 0483 81 62 05.

Quelles sont les actions concernant le bien-être animal sur l’entité?

Nous envisageons des actions de sensibilisation. Nous collaborons aussi avec les associations de bénévoles comme Les Amis pour la Vie. Outre la création d’un conseil de Bien-être animal, nous avons mis en place une campagne de stérilisation des chats errants. Celle-ci se poursuivra dans le futur vu l’importance de l’enjeu. Ces stérilisations des chats errants rencontrent des objectifs de salubrité publique, de propreté, de bien-être de ces animaux. Les chats prolifèrent tellement vite qu’ils finissent par vivre dans des conditions déplorables, d’où l’importance de limiter leur population

Quel est le bilan?

Il est plus que positif et les retours de la population également. Les citoyens sont satisfaits de cette action.

Quelques chiffres pour nous éclairer?

Pour 2021, de juin à septembre et en 2022, d’avril à la fin juillet, la somme de 5400 € a été engagée. Pour les chats, cela donne 85 femelles et 12 mâles stérilisés.