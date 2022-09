Florennes: une nouvelle conseillère au conseil communal

Quant aux attributions échevinales de feu Jacques Pauly, elles n’ont pas encore été redistribuées. Le bourgmestre Stéphane Lasseaux nous précise que cela devrait être fait lors du prochain conseil.

Ensuite le collège annonce le départ du directeur financier et exprime les difficultés à le remplacer. Même si la piste privilégiée consiste à trouver un directeur financier local faisant fonction, il pourrait être fait appel à un receveur régional. Mais cela prendra probablement du temps.

Deux amendes pour la Commune

La troisième modification budgétaire permet d’apprendre que la Commune a été contrainte de payer deux amendes conséquentes. La première, d’un montant de 3400 euros, a été infligée parce que le bâtiment dont la Ville est propriétaire le long de l’église est resté inutilisé alors qu’il a vocation commerciale. La seconde amende, de 4800 euros, a sanctionné le fait qu’un camion communal a été contrôlé avec 750 kg de surcharge alors qu’il se rendait à la mer pour un mouvement de jeunesse local. Pour le conseiller de l’opposition, Claudy Lottin, c’est un total manque de sérieux. Le bourgmestre promet que cela ne se reproduira pas.

Au rayon des bonnes nouvelles, on apprend que toutes les citernes des écoles et des salles communales sont pleines.

Le bourgmestre évoque ensuite la candidature de Florennes au projet "Cœur de village 2022-2026". Il s’agira, en association avec le Plan Communal de Développement Rural, d’améliorer le centre-ville et, notamment, d’installer un parking de 50 voitures non loin de la maison de repos. L’échevine Catherine Barthelemy annonce que le prix des sacs PMC passera à 3 euros.

Limitation du tonnage

Le conseil est aussi avisé de la mise en place d’une convention de mutualisation des fossoyeurs. Les cimetières sont saturés et pour espérer obtenir une autorisation d’extension, il faut d’abord passer par un recensement et une cartographie des emplacements et, éventuellement, par des exhumations. La Commune de Philippeville a déjà réalisé ces opérations et a accepté de partager son savoir-faire avec les fossoyeurs de Florennes.

Par ailleurs, l’administration communale va renouveler son parc d’imprimantes et acquérir un nouveau logiciel de gestion des dossiers d’urbanisme et d’environnement. Stéphane Lasseaux affirme que ce nouveau parc pourrait permettre des économies de 5 à 10 000 euros par an.

Les élus décident également d’interdire le transit des camions de plus de 3,5 t dans les villages de Flavion, Hemptinne et Saint-Aubin. Explication: certains transporteurs empruntent ces itinéraires pour éluder le "péage" wallon. Mais cela génère un charroi important dans ces localités et entraîne des problèmes de sécurité.

Enfin, sur le plan de l’enseignement, la rentrée scolaire est qualifiée de très bonne. En outre, l’école de Thy-le-Bauduin est sauvée.