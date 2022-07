Pour l’exposition de cette fin d’été, c’est le thème du mariage qui a été retenu. Elle sera l’occasion d’inviter tous les mariés qui le désirent à venir habillés de leurs plus beaux atours et même à défiler. Les visiteurs pourront donc aussi être acteurs de ce beau week-end, en version classique ou décalée. Rencontre avec l’instigatrice de ce rendez-vous culturel original.

Clo’Art, comment vous est venue l’idée de cette expo?

L’idée du thème sur le mariage me trottait dans la tête déjà depuis quelques années. D’ailleurs, j’ai une liste à thèmes très longue. Pour le thème, ce sont les ados qui m’ont encouragée à le choisir. Comme quoi le mariage fait toujours rêver. Ayant connu deux mariages, je reste émerveillée et sensible devant ce projet de vie pour les futurs mariés.

Quelle est votre intention pour cette expo originale?

Nous allons pousser un peu plus loin le projet en voulant attirer du monde qui jouerait le jeu "théâtral" d’être habillé en mariés, que cela soit traditionnel, customisé, décalé, ou même de pleines créations. Libre choix et soyons fous dans l’imagination! Devenons des êtres d’art. Les peintures seront très diversifiées sur le thème: mariage de fête, mariage thérapie ou mariage dans le temps. Ce sera festif et créatif.

Le petit plus de l’expo?

Les mariés, en couple ou seuls, pourront s’ils le désirent être photographiés. Et il y a un petit jeu de piste, pour la trouvaille: un verre à la clé sera offert.

Il sera possible de venir découvrir cette exposition dès le samedi 27 Août à 10 h et jusqu’à 22h, ou le dimanche 28 août de 10 h à 20 h. Entrée gratuite. vernissage organisé le samedi 27/08 à 11h.