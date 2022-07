Saint-Aubin: près de 230 marcheurs pour Notre-Dame du Mont Carmel

Dans ce contexte, Éric Dehu affiche un grand sourire pour fêter le retour à la tradition. Il faut dire que cette marche a vraiment une dimension essentielle pour lui. "Je marche depuis 58 ans", rappelle-t-il. "J’ai débuté comme petit-officier à l’âge de 3 ans et je suis le seul à n’avoir manqué aucune marche ." Son père, Paul, a participé à la création de la marche.

Le samedi, la compagnie sort du village pour se diriger vers Florennes, et plus spécialement vers le quartier Saint-Roch. Ce déplacement, haut en couleur, est d’abord l’occasion d’un peu de détente sur le chemin qui relie les deux localités. Puis, à hauteur du complexe sportif, les rangs sont reformés et les sapeurs, les grenadiers et les zouaves – respectivement commandés par Arnaud Baens, Raphaël Saint-Huile et Bertrand Tenant – avancent alors fièrement vers la chapelle qui donne son nom au quartier.

Une incursion pacifique à Florennes

Le tambour-major, Jean-Yves Sainthuile explique la portée de l’opération: "Nous venons montrer à Florennes comment on marche à Saint-Aubin" . Est-ce un règlement de comptes ou une sorte de leçon? "Pas du tout, il n’y a aucune provocation de notre part, c’est la tradition qui le veut", répond notre interlocuteur.

La compagnie se présente donc en paix, sous le regard ravi des riverains, dans les rues de Florennes, avant de repartir vers Saint-Aubin.

Le dimanche, la marche débute par un dépôt de fleurs au cimetière, avant la grand-messe. C’est l’après-midi que la compagnie, alors forte de près de 230 personnes, rend hommage à Notre-Dame du Mont Carmel en défilant dans Saint-Aubin. La procession se termine par la rentrée solennelle à l’église et, bien sûr, par le bataillon carré. Cette année, le soleil a généreusement accompagné les festivités.