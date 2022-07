Pour encadrer les troupes dans lesquelles on reconnaissait les porte-drapeaux Maxime Hubert et Julien Melot, une fanfare a spécialement été constituée, sous la direction de Laurent Delers. Elle a notamment entonné une vibrante Brabançonne devant les autorités communales le dimanche midi le long de l’église, après la remise des médailles.

Une nouveauté est à signaler cette année, comme le précise l’adjudant Pierre Hubert: "L’année dernière, en raison de la crise, nous avions dressé un chapiteau le long de l’église pour célébrer la messe en toute sécurité. Cette initiative a beaucoup plu à la population alors nous avons décidé de le maintenir. À présent, ce sera un bar". Cela permet de rester au centre du village car la salle communale où se déroulait traditionnellement cette partie des festivités est un peu excentrée.

Le dimanche après-midi, la procession a déambulé dans les rues du village, la relique étant gardée par Michel François. Les hommes, toujours emmenés par le tambour-major Pierre-Yves Gonthier, et encadrés par les majors Benjamin Hubert et Yves Biebuyk et les capitaines Pascal Moral et Ludovic Vanlierde, ont convergé vers le bataillon carré, moment incontournable de la vie locale.

Nul doute, cette édition des retrouvailles aura marqué les esprits.