Florennes: une journée dédiée à la mobilité douce

Le centre opérationnel et le départ des deux balades (de 14h à 16) sont fixés sur la place de l’église. Plusieurs associations actives dans la mobilité douce, dont les Chemins du rail, Je pédale pour ma forme et Mobilesem seront présentes et offriront divers services. Ainsi, il sera possible de faire entretenir son vélo ou de le faire customiser avec des rayons colorés et phosphorescents. On pourra aussi recevoir des sonnettes et des autocollants. La MJ fera tourner son vélo smoothie créé par les jeunes au repair café. Les participants pourront également essayer des monocycles, des trottinettes, des vélos électriques et des vélos cargo.