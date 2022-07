À Florennes, les nos d'or et de palissandre de 2021 ont été célébrées

Après un petit mot de Catherine Barthélémy, échevine, la fête a commencé. Pour les noces de palissandre, un seul couple marié le 17/08/1956 est à l’honneur: Roger Lambert et Lucie Petit de Florennes. Ils sont onze couples pour les noces d’or: Gérard Malburny et Yvette Baudoux de Thy-le-Bauduin; Roland Crepin et Danielle Roulet de Florennes, Jacques Timmermans et Marie-Claire Heyrman de Morialmé; Joseph Bodanka et Liliane Dupanloup de Hanzinelle; Roland Surahy et Jocelyne Renier de Rosée; Hector Devuyst et Marie-Rose Colin de Florennes; Francis Magnet et Louise Jeandrain de Florennes; Francis Belgeonne et Anne-Marie Gérard de Thy-le-Bauduin; Philippe Leroy et Michelle Vanderperren de Rosée; Omer Fontesse et Myriam Desorbay de Florennes; Freddy Devayx et Marguerite Henry de Corenne.