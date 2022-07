Mister Cover est en concert à Flavion ce 9 juillet

Le Foyer culturel de Florennes a invité Mister Cover ce 9 juillet, à Flavion. De mémoire de Florennois, il y a longtemps qu’un événement d’une telle ampleur n’avait plus eu lieu sur le territoire de la commune. C’est le fruit du rassemblement de plusieurs comités du village désireux de garder une dynamique positive. Depuis 2002, Mister Cover, le groupe belge spécialisé dans les reprises, parcourt les quatre coins du royaume. Durant toutes ces années, le band n’a eu de cesse d’enchanter par ses concerts énergiques et festifs un public de plus en plus nombreux. Le groupe reprend les plus grands succès d’artistes et de formations légendaires tels que les Beatles, U2, Police, Katy Perry, les Blues Brothers, Lenny Kravitz, les Rolling Stones, CloClo, Rihanna, Daft Punk, Queen, les White Stripes, Téléphone, Bob Marley, Pink Floyd, Ray Charles, Jean-Jacques Goldman, Coldplay, Madonna. Bref, il y en a pour tous les goûts, pour tous les âges et pour chaque génération.