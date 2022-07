Retrouvailles fastueuses pour la marche Saint-Pierre à Florennes

C’est environ 1500 hommes qui défilent de la sorte, accompagnés par de fifres, des tambours et bien sûr des fanfares. Ces dernières, l’Harmonie Sainte-Cécile de Florennes, l’Harmonie Royale l’Union de Fraire et la Fanfare Royale l’Avenir d’Hanzinne, ont même marché ensemble, entre l’hôtel de ville et la chapelle Saint Pierre le samedi après-midi. Une façon pour tous ces musiciens de saluer la décision de la cheffe florennoise, Cindy Lottin, de diriger sa formation pour la dernière fois lors d’une marche folklorique.

La tradition a été scrupuleusement respectée durant tout le week-end, notamment avec la prise des drapeaux le samedi et la rentrée à la Collégiale. Le dimanche débute avec deux messes, l’une à la chapelle pour les grands et l’autre à la collégiale. Ensuite les statues sont sorties et peuvent effectuer leur tour dans la localité, escortées par les soldats et suivies par les fidèles.

Bien sûr le grand moment, peut-être le plus attendu, se déroule au parc du château. La toute grande foule se réunit pour assister au bataillon carré.

Aucun doute cette Saint Pierre est déjà inscrite dans les mémoires!