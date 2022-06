Le centre Fedasil de Florennes fête ses 30 ans d'xistence

Le centre pour demandeurs d’asile de Florennes a ouvert ses portes le 23 décembre 1992, en tant qu’extension temporaire du Petit Château de Bruxelles. Seuls deux bâtiments sont alors occupés et abritent 82 personnes. Trente ans plus tard, et au fil des agrandissements, le centre atteint une capacité de 583 résidents, répartis sur une dizaine de bâtiments. Ce qui en fait le troisième plus grand centre Fedasil après Le Petit Château et le centre d’accueil de Mouscron.