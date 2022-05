Un espace Dé-clic pour s’orienter

L’une des grandes questions qui se pose à tous les jeunes aux études est celle de l’orientation. Chef d’atelier et prof de math, Sylvie Pochet et sa collègue prof de religion Lætitia Coucharière, se sont rendu compte que cette question était d’autant plus compliquée pour les élèves qui manquent de confiance et d’estime de soi. Fortes de ce constat, les deux enseignantes ont mis à profit les confinements pour tenter d’aider les élèves à augmenter leur confiance et leur estime de soi. "Nous nous sommes dit que le jeu pouvait les aider et c’est ce qui nous a motivées à développer un centre ludopédgogique au sein de notre établissement", explique Sylvie Pochet.