50, 60, 65 ans de mariage: une belle fête pour les jubilaires à Morialmé

Pour les noces de palissandre, un seul couple marié en 1955 est à l’honneur: Jean-Pierre Van de Steene et Mathilde Grandjean de Morialmé.

Pour les noces de diamant, deux couples unis en 1960 sont à l’honneur: Michel Janssens et Ginette Graulus de Hanzinelle; Jean Lasseaux et Yvonne Monkerheij de Florennes. Ils sont plus nombreux à fêter noces d’or (1970): Camille Desmet et Monique Balant de Morialmé; Alfred Henry et Gisèle Baudouin de Corenne; René Lebrun et Marie Rose Hins de Saint-Aubin; Michel Gerimont et Cécile Jacques de Morialmé; Jules Colle et Claudine Danze de Saint-Aubin; Luc Clément et Chantal Bodson de Rosée; Paul Draguet et Marie-Claire Perin de Hanzinelle; Hubert Bourguignon et Nadine Duflot de Hanzinne.