Une première marche qui respecte déjà les traditions, à Chaumont

Chaumont attendait sa marche depuis très longtemps. Certes, certains textes évoquent l’existence d’une marche à la fin du XIXe siècle mais depuis, tambours et fifres n’avaient jamais résonné dans le village. Ce week-end a mis un terme à ce long silence. Dans le défilé, on a dénombré des grenadiers dirigés par Romuald Dethise, des artilleurs par Kilian Lemal, des gendarmes par Stéphane Lasseaux, les zouaves de Wesley Heuchenne, des sapeurs-dragons de Vincent Fraiture et des sapeurs du premier empire emmenés par Louis Ruyssen et Gilles Dumay. Ils étaient mis au pas par une musique dirigée par Florine Lombaerd, une batterie par Michaël Robert et des fifres par Nicolas Pietquin.