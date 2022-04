Florennes: les marcheurs ont reçu leurs drapeaux

En début d’après-midi, sur le perron de l’hôtel de ville, le bourgmestre, Stéphane Lasseaux, attendait fièrement et avec une joie non dissimulée, les officiers des compagnies pour leur remettre les trois drapeaux. Ceux-ci ont été donnés à Pascal Bouvy pour les Rouges, Nathan Mellaerts pour les Blancs, et Gabriel Devuyst pour les Petits.

C’était aussi l’occasion pour tous de découvrir le bar spécial installé sur la place du Foyer Culturel et dédié au 200eanniversaire de la marche.

En effet, en 2025, la marche fêtera son deuxième centenaire et des activités importantes seront organisées. Pour les financer, les organisateurs avaient donc prévu un bar spécial, agrémenté de musiciens en début de soirée. C’était aussi l’occasion de découvrir les nouveaux tee-shirts.

Après ces pénibles années de confinement et de contraintes diverses, la Marche Saints Pierre-et-Paul est donc à nouveau en ordre de bataille et se dirige vers un événement de grande ampleur.

Toute la journée, fifres et tambours ont embelli et animé rues et ruelles de Florennes, pour la plus grande joie des petits et des grands. Tous les regards se portent déjà vers le week-end du 3 juillet…