Un ciné et un débat sur des petites culottes, à Florennes

À l’issue de la projection des intervenants, dont certains de notre région, apporteront leurs éclairages. Le public pourra entendre Antoine Giansante, gérant de Opte, une marque de prêt-à-porter 100% belge et éco-responsable fabriquée à Philippeville et Catherine Parée, fondatrice de la donnerie de Gourdinne, qui expliquera la démarche qui l’a poussée à développer un magasin où tout est gratuit et pour terminer. L’ASBL "Tous ensemble Oxfam" présentera son magasin de seconde main situé à Florennes. Les fondatrices des Thy’ssus en Folie – atelier couture zéro-déchet, partageront leur expérience en tant que collectif citoyen, acteur de la transition écologique et solidaire.

Cette soirée s’inscrit dans le cadre de l’appel à projet "petites initiatives citoyennes de transition" du GAL Esem.

Agnès Marlier au 0477/ 503988