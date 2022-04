De Florennes à Sambreville, il volait des bouteilles d’alcool pour les revendre dans des «Pakis» et payer sa consommation de drogue

Ses cibles? Toute sorte d’alcools: du porto, au Ricard en passant par du champagne. Tout était bon pour la revente. Le principal intéressé avoue tout sauf pour ce qui est du vol avec violence. En substance, le vigile n’aurait pas dû intervenir. En dehors de cela, le Florennois, en détention, explique qu’il revendait les bouteilles dans les "Pakis ". Une activité qu’il menait de concert avec les autres prévenus dont un avait un véhicule. L’argent servait alors à s’approvisionner en stupéfiants. L’homme n’en est pas à son coup d’essai.

À 32 ans, il a déjà cinq condamnations en correctionnelle notamment pour vols. Dans ce dossier, il a été placé deux fois sous mandat d’arrêt et libéré sous conditions. La première, c’était en mai 2021. Trois mois plus tard, il se fait pincer en train de voler. Mis sous mandat d’arrêt, il est arrêté à nouveau en décembre. Quelles garanties pour le tribunal qu’il va se plier aux conditions? Le Parquet requiert 40 mois pour lui, deux fois 20 mois et 18 mois pour ses comparses.

Pour MeLejeune, qui assure la défense du principal prévenu, "l’homme a un mal fou à respecter l’ensemble des conditions ." Abstinent à l’héroïne depuis 3 ans, il a désormais la perspective d’un job à la sortie. Ce qui n’était pas le cas avant. Il demande la clémence du tribunal. Jugement le 4 mai.