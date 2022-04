Walcoutr: blessé, pas d'ultratrail philanthropique pour Benoit Marquet

Dans notre édition de ce vendredi, un article évoquait l’action sportive et philanthropique de Benoît Marquet. Cet adepte de l’ultra trail voulait participer à la Volvic Volcanic Experience, fin mai. Par le biais d’une cagnotte solidaire, il entendait ainsi aider des associations comme Destination la Vie ou Leg’s Go. Mais le sort en a décidé autrement: voici peu, Benoît Marquet a été victime d’une lourde chute lors d’un entraînement. Le diagnostic est assez sévère puisque son coude est brisé en quatre parties. Une intervention chirurgicale a été nécessaire pour remettre l’articulation en place et sa consolidation prendra plusieurs semaines. De quoi voir ses envies d’Auvergne s’envoler.