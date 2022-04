Walcourt: Benoît Marquet en ultra-trail en Auvergne pour Destination la Vie et Leg's Go

Benoît Marquet, pouvez-vous nous en dire plus ce challenge?

Le challenge a débuté le 19 février. L’objectif pour les inscrits était de parcourir la plus grande distance possible en quatre semaines. Les sportifs qui ont rejoint l’aventure étaient 119. Après avoir versé 5 € sur le compte dédié à l’association, ils pouvaient marcher, courir, aller à vélo ou nager. Leurs kilomètres étaient comptabilisés dans chacune des catégories.

Quel style de sportifs a participé à ce challenge?

Il était ouvert à tout le monde, qu’on aime le sport un peu, beaucoup, passionnément. L’idée était de participer pour la bonne cause. Même si plusieurs noms bien connus des podiums ont rejoint l’activité, cette action a aussi permis à d’autres de se remettre au sport, de se challenger, de se remotiver, de profiter des beaux jours pour sortir et s’oxygéner. Au travers du groupe Facebook créé pour l’occasion, les participants ont pu faire connaissance, s’encourager, se retrouver.

Tout le monde y a donc trouvé son compte. Les sportifs comme les associations qui, en ces moments compliqués, ont bien besoin d’aide pour pouvoir accomplir leur mission.

Au niveau des chiffres, l’objectif est-il atteint?

Il n’y avait pas d’objectif chiffré fixé, sauf celui d’être les plus nombreux possible. Et je dois dire que je suis super-heureux parce que les participants ont dynamisé le challenge autour d’eux. Ils ont invité des amis, ont parlé du challenge et des associations. C’est ça le plus important: la visibilité donnée à "Destination La Vie" et "Leg’s Go". Que des personnes que je ne connais pas défendent ma cause à distance m’a fait chaud au cœur. Ainsi que les messages reçus au terme du challenge.

Au niveau sportif, les objectifs se sont imposés au fur et à mesure. J’espérais que les troupes parcourent un total de 10000 km. Au final, l’activité se clôture avec 26151 km au compteur. C’est inouï!

Des sponsors vous ont-ils aidé?

Certains partenaires commerciaux, qui m’ont épaulé lors de la vente de chocolats, ont spontanément proposé des lots pour récompenser les vainqueurs des différentes catégories. Ils ont aussi offert des cadeaux pour l’organisation de concours: repas au resto, produits énergétiques, kits de savons artisanaux, séance de cryothérapie…

Deux ou trois sponsors ont même accepté de transformer chaque kilomètre en menue monnaie, afin de motiver les troupes et de faire gonfler la cagnotte. Mes sportifs étaient déjà motivés, mais cela a décuplé leur envie.

Votre Ultra-trail se déroule fin mai. Et d’ici là?

Nous sommes à quelques semaines du départ vers Volvic, il est temps pour moi de penser à ma préparation spécifique. Les activités sont donc clôturées. Mais il est toujours possible de verser quelques euros sur le compte BE88 0634 4745 1941, avec en communication: "Destination La vie" et "Leg’s Go".

En ces moments difficiles que nous vivons, chaque euro est important et la solidarité doit encore être plus présente dans nos vies.

Un dernier mot?

J’espère vivre cette épreuve en toute sérénité et pouvoir représenter mes protégés le mieux possible sur les volcans d’Auvergne le 27 mai. Entre-temps, j’aspire à ce que la cagnotte grimpe encore un peu parce que l’important, ce n’est pas moi, ce sont les associations bénéficiaires et leurs protégés.