Florennes: les trois terrains de foot de l'entité éclairés avec des Led

Moins énergivore

Dernier exemple en date: l’annonce, lors du dernier conseil communal, de la volonté de doter les trois terrains de football de l’entité d’un éclairage LED, bien moins énergivore que des projecteurs "traditionnels".

"Les terrains de Florennes, Flavion et Morialmé sont concernés, explique l’échevin des Sports et de la Transition écologique, Antonin Collinet. Concernant l’espace de jeu florennois, nous avons répondu à un appel à projets lancés par la Région wallonne pour la rénovation énergétique des infrastructures sportives. Nous attendons le retour des autorités wallonnes sur ce dossier. Cela devrait prendre plusieurs mois et nous saurons alors quel montant nous pourrons y allouer."

En attendant, le collège communal a voulu aller de l’avant en intervenant sur fonds propres pour deux autres terrains: Flavion et Morialmé, deux clubs qui ont récemment fusionné.

25000 € par terrain pour Flavion et Morialmé

"Nous avons inscrit la somme de 25000 € par ter rain pour le remplacement de l’éclairage,reprend l’échevin. La concrétisation rapide de ces deux dossiers dépend de nous puisque nous avons la main. Mais il faudra toutefois le temps d’établir le cahier des charges, de lancer les marchés publics, d’examiner les offres…"

Si rien ne vient entraver les procédures, Antonin Collinet annonce ces nouveaux éclairages pour le courant de cette année.