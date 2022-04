Florennes: le déménagement de la maison de repos se prépare

"D’ici quelques semaines, nous allons organiser des visites pour les résidents et leurs familles, de même que pour le personnel qui sort de deux années compliquées avec le covid",poursuit-elle.

Pour rappel, la résidence Degrange ne répond plus aux normes de l’AVIQ (Agence pour une Vie de Qualité). Le CPAS avait donc le choix de mettre l’ancien bâtiment aux normes ou en d’en construire un nouveau. Au fil des années, c’est cette seconde option qui a été privilégiée."Une fois l’endroit déterminé, il a fallu procéder à l’abattage d’arbres, au déplacement d’une conduite de gaz et d’un ancien collecteur de l’inasep. Nous étions alors en 2017-2018",se souvient le directeur général du CPAS, Nicolas Dehombreux. Le permis d’urbanisme a été obtenu en août 2017 et les travaux ont débuté en septembre 2019.

30 lits en plus

Par rapport à la résidence Degrange, le nouveau bâtiment pourra accueillir trente lits supplémentaires. On arrivera ainsi à un total de 93 dont 48 lits MR (maison de repos), 40 MRS (maison de repos et de soins) et 5 lits de courts séjours. Le bâtiment est réparti sur trois niveaux. Le premier comprend une salle polyvalente, les locaux techniques, les cuisines, chambres froides ainsi qu’une quinzaine de chambres pour les personnes désorientées. Les second et troisième niveaux comptent chacun des chambres identiques d’une superficie de 16 mètres carrés toutes équipées d’un espace douche, toilettes et frigo. " Dans chaque chambre, une tablette permet au personnel d’encoder directement les soins, ce qui représente un gain de temps",précise Marie-Christine Pierard. Au niveau du personnel, la gestion de la nouvelle maison de repos ne demandera qu’un tiers de personnel supplémentaire car elle est mieux conçue et plus opérationnelle que l’ancienne.

Résidence des Ducs

"Ce sont les résidents qui ont choisi le nom de la nouvelle maison de repos. Les couloirs portent des noms comme "chemin des cantinières" ou "chemin des petits marcheurs" pour rappeler le folklore local",déclare la présidente."Nous souhaitons que la résidence soit intégrée dans la vie associative florennoise",insiste-t-elle. Au total, il s’agit d’un projet de 13-14 millions d'euros subsidiés à hauteur de 6,8 millions par l’AVIQ. Le solde sera pris en charge par le CPAS sous forme d’emprunt."Il était temps que ce projet aboutisse car les seniors florennois sont des citoyens à part entière qui méritent de vivre dans un cadre décent et bien équipé",estime la présidente du CPAS. Notons encore que le bâtiment sera alimenté par le chauffage au gaz par le sol et qu’un projet d’extension de 27 lits est déjà dans les cartons.